Фанаты показали формулу победы «Спартака», чирлидерши устроили шоу на льду. Фото с матча
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19 сентября в Москве на льду спорткомплекса «Мегаспорт» «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Бориса Миронова.
После восьми матчей «Спартак» набрал 10 очков, расположившись на пятом месте Западной конференции. Рижане имеют в своём активе шесть набранных баллов при идентичном показателе сыгранных встреч, находясь на девятом месте Запада.
В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Авангардом». Матч состоится во вторник, 21 сентября, начало — в 19:30 мск. В это же время рижане в гостях сыграют с московским «Динамо».
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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