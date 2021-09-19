Фанаты показали формулу победы «Спартака», чирлидерши устроили шоу на льду. Фото с матча

19 сентября в Москве на льду спорткомплекса «Мегаспорт» «Спартак» одержал победу над рижским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Бориса Миронова.

После восьми матчей «Спартак» набрал 10 очков, расположившись на пятом месте Западной конференции. Рижане имеют в своём активе шесть набранных баллов при идентичном показателе сыгранных встреч, находясь на девятом месте Запада.



В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Авангардом». Матч состоится во вторник, 21 сентября, начало — в 19:30 мск. В это же время рижане в гостях сыграют с московским «Динамо».

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.