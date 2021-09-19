Главный специалист по судейству ФХМ: боюсь, арбитр сейчас может накинуть на себя петлю

Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов рассказал об общении с арбитром, который в нетрезвом виде судил матч на детском турнире.
«Будем перевоспитывать парнишку-судью или ставить на нём крест? Тут палка о двух концах. Мне по-человечески его жалко. Он сейчас может петлю на себя накинуть. Его медиашумиха и так накрыла с головой, и он в шоке. Поэтому я его брату сказал: «Ты смотри за ним, чтобы он с собой ничего не сотворил».
А как его воспитывать? У меня в подчинении 130 человек под эгидой федерации. Постоянно работаешь с молодёжью, обучаешь. Времени нет одному арбитру столько внимания уделять. Как тут разорваться? Объём работы огромный.
Это должна быть показательная история для всех молодых судей. Такого не должно быть в принципе. И это не прощается. Жаль юношу. Но человек ведь безответственный. Даже банально за оплату квартиры не отвечает. Брат за ним следит как может.
Что-то в личной жизни случилось. Он сказал, что с девушкой поссорился. Возникли проблемы. Эта история его сломала, он напился. Теперь его во всех соцсетях и на всех сайтах обсуждают. Безответственный же, говорю.
Он стал раскаиваться, прощения просить. А я ему: «Думаешь, такое можно простить? На тебя сто бабушек-дедушек-родителей маленьких детей смотрят, а ты на их глазах об лёд бьёшься лицом», — цитирует Светилова «Матч ТВ».
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