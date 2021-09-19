Цыплаков забросил красивую шайбу во встрече с рижским «Динамо»

Московский «Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над рижским «Динамо» со счётом 3:1.



Нападающий красно-белых Максим Цыплаков забил красивый гол на 28-й минуте встречи. После заброса от Данилы Квартальнова форвард отправил шайбу в верхний левый угол ворот Юхана Маттссона. Отметим, что у Цыплакова сегодня день рождения — хоккеисту исполнилось 23 года.

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В сезоне-2021/2022 нападающий провёл первый матч, восстановившись после травмы. Всего в КХЛ у Цыплакова 172 встречи, в которых он набрал 39 (18+21) баллов при показателе полезности «-18».



В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Авангардом». Матч состоится во вторник, 21 сентября, начало — в 19:30 мск.