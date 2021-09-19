Защитник «Эдмонтона» Саморуков сломал челюсть в тренировочном матче с «Калгари»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков сломал челюсть во время вчерашней игры с «Калгари».



Как сообщает официальный «твиттер» клуба, в настоящее время операция не требуется, но ожидается, что игрок будет отсутствовать в течение шести недель.



Напомним, Саморуков с 2020 года выступал за ЦСКА. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 48 играх в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков, имея показатель полезности «+24».



В 2017 году был выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 84-м номером в клуб «Эдмонтон Ойлерз», не проведя ни одной игры. В мае 2021 года, по истечении срока действия контракта с армейцами, было объявлено о том, что игрок возвращается в канадский клуб.



Ранее сообщалось о том, что Саморуков восстановился от травмы, полученной во время аренды в ЦСКА.

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