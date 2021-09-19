Миронов прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:1).



«Хотелось бы поздравить болельщиков «Спартака» с победой! Игра была сегодня хорошая. Где-то не были готовы в первые 10 минут — соперник оказал нам агрессивное давление, чуть растерялись, но потом взяли себя в руки. В первом перерыве поговорили с ребятами, что нужно добавлять — и довели игру до победы. Команда выиграла, все молодцы. У нас в коллективе заложено, что матч выигрывает не один игрок, а вся команда.



Конечно, было важно, чтобы ребята вновь почувствовали этот победный дух. Они понимали, что сегодня надо играть только на победу — выполнили тренерское задание и сыграли хорошо.



С возвращением Цыплакова появилось по-настоящему хорошее третье звено? Это звено было и на предсезонке, травма немного выбила из колеи. Сейчас ему немного тяжеловато после травмы, нужно набрать игровой темп. Понятно, что ребята тренировались самостоятельно и в зале, и на льду. Думаю, что через каждую игру будут только добавлять. Конечно, будем на них рассчитывать — и на третье, и на четвёртое звено, и на ребят, которые сейчас в запасе.



Третий период провели в стиле рижского «Динамо»? Да нет, просто была установка грамотно сыграть, не провалиться – было понятно, что «Динамо» побежит отыгрываться. Просто сыграли с упором на оборону, стараясь не дать сопернику возможностей. Молодцы, сражались до последней секунды.



Сегодня у команды хватало удалений? Мы много работаем над этим вместе с тренерским штабом – показываем видео и объясняем игрокам. Конечно, надо улучшать и большинство, и меньшинство. В меньшинстве важна самоотдача, блокирование бросков, нужно правильно располагаться позиционно: много диагоналей и бросков с ходу – надо это всегда просчитывать и готовиться к каждой команде. Есть над чем работать, цель одна – сделать игру нашей команды ещё лучше», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.