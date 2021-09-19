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О'Райлли: Бучневич станет важным игроком «Сент-Луиса», а у Барбашёва хороший потенциал

О'Райлли: Бучневич станет важным игроком «Сент-Луиса», а у Барбашёва хороший потенциал
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Нападающий и капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли рассказал о приходе в клуб российского форварда Павла Бучневича, а также о прогрессе Ивана Барбашёва.

«Бучневич определённо станет для нас важной частью. Его хоккейные навыки находятся на элитном уровне. Он отлично стоит на коньках, и в его арсенале присутствует действительно уникальный набор навыков, который делает его по-настоящему элитным игроком. На мой взгляд, он станет очень хорошим дополнением к нашей команде.

У Барбашёва очень хороший потенциал. Он очень хороший и умный игрок. Он усердно работает на льду, в том числе и при игре в меньшинстве. У него очень высокий хоккейный IQ, и в нём невероятное количество потенциала. Вы видите, как с каждым годом он делает всё больше и больше шагов вперёд. И у него есть всё, чтобы стать отличным игроком», — приводит слова О'Райлли официальный сайт НХЛ.

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