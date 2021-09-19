Зубов — об 1:3 со «Спартаком»: борьба была весь матч. Второй период не стал главным

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Говорить, что второй период был главным, не стоит. На протяжении всей игры была борьба. Поздравляю «Спартак» с победой. Мы надеялись, что Карсумс и Радил сегодня выступят успешно, но не получилось», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.



После восьми сыгранных в сезоне-2021/2022 матчей рижане набрали шесть баллов, заняв девятое место в Западной конференции. В следующем матче «Динамо» сыграет с московскими одноклубниками. Встреча состоится во вторник, 21 сентября, на «ВТБ-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.