Чинахов оформил хет-трик в неофициальной игре с «Детройтом». У него 6 голов в 3 матчах

Этой ночью «Коламбус Блю Джекетс» провёл очередной контрольный матч тренировочного лагеря НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «мундиров» со счётом 7:3.



Хет-триком в этой игре отметился 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Таким образом, он забросил уже шесть шайб в трёх матчах тренировочного лагеря – в дебютной игре Егор поразил ворота «Торонто» (4:3 ОТ), а затем оформил дубль в игре с «Далласом» (4:3).

Видео первой заброшенной шайбы Чинахова в игре с «Детройтом» доступно в «твиттере».

Видео второй заброшенной шайбы Чинахова в игре с «Детройтом» доступно в «твиттере».

Видео третьей заброшенной шайбы Чинахова в игре с «Детройтом» доступно в «твиттере».

Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).