Федерация хоккея Москвы проведёт заседание по инциденту с пьяным судьёй
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Федерация хоккея Москвы проведёт заседание в связи с инцидентом на детском турнире. Напомним, во время матча «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех» нетрезвый судья несколько раз не смог удержать равновесие. Запечатлённые на видео моменты быстро распространились по интернету и вызвали бурную реакцию в сети.
«Федерация хоккея Москвы 20 сентября проведёт совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьей Емельяном Майровым на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова».
Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
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