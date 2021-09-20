Федерация хоккея Москвы проведёт заседание по инциденту с пьяным судьёй

Федерация хоккея Москвы проведёт заседание в связи с инцидентом на детском турнире. Напомним, во время матча «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех» нетрезвый судья несколько раз не смог удержать равновесие. Запечатлённые на видео моменты быстро распространились по интернету и вызвали бурную реакцию в сети.

«Федерация хоккея Москвы 20 сентября проведёт совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьей Емельяном Майровым на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова».



Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.