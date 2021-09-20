21-летний игрок «Детройта» потерял сознание в матче с «Коламбусом»
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21-летний защитник «Детройт Ред Уингз» Джаред Макисаак в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Коламбус Блю Джакетс» получил серьёзную травму. Канадец после толчка в спину ударился головой о борт и потерял сознание. Позже он пришёл в себя, но в качестве меры предосторожности был доставлен в больницу.
Игра была приостановлена, так как во время матча на стадионе должна находиться как минимум одна машина скорой помощи, сообщается в «твиттере» «Детройта».
Встреча завершилась победой «мундиров» со счётом 7:3. Хет-триком в этой игре отметился 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Для форварда это уже шестая шайба в трёх матчах тренировочного лагеря. Ранее он поражал ворота «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз».
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