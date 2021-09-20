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Вратарь «Торпедо» У-К ударил одноклубника после пропущенного гола. Видео

Вратарь «Торпедо» У-К ударил одноклубника после пропущенного гола. Видео
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В матче молодёжной лиги Казахстана между «Актобе» и «Торпедо» вратарь усть-каменогорцев Антон Осокин ударил своего одноклубника Кирилла Индюкова после пропущенного гола.

Сама встреча завершилась победой «Актобе» со счетом 7:2.

Отметим, что после этого успеха «Актобе» с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью баллами располагается на шестой позиции. Первую строчку занимают хоккеисты «Барыса». В их активе также девять очков, однако они имеют лучшую разницу забитых и пропущенных шайб. Участие в турнире принимают 12 команд.

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