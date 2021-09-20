Вратарь «Торпедо» У-К ударил одноклубника после пропущенного гола. Видео
Поделиться
В матче молодёжной лиги Казахстана между «Актобе» и «Торпедо» вратарь усть-каменогорцев Антон Осокин ударил своего одноклубника Кирилла Индюкова после пропущенного гола.
Сама встреча завершилась победой «Актобе» со счетом 7:2.
Отметим, что после этого успеха «Актобе» с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью баллами располагается на шестой позиции. Первую строчку занимают хоккеисты «Барыса». В их активе также девять очков, однако они имеют лучшую разницу забитых и пропущенных шайб. Участие в турнире принимают 12 команд.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
10:16
-
10:09
-
09:11
-
08:14
-
04:50
- 19 сентября 2021
-
23:36
-
23:02
-
22:16
-
22:08
-
21:33
-
21:21
-
21:04
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:52
-
19:24
-
19:09
-
18:38
-
18:17
-
18:02
-
17:45
-
17:31
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
16:15
-
15:52
-
15:10
-
14:46
-
14:08
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:52
Партнерский контент