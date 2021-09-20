Сможет ли «Трактор» выиграть шестой матч подряд и возглавить таблицу Востока КХЛ?

Сегодня, 20 сентября, в Челябинске состоится встреча регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» дома примет минское «Динамо».

Победная серия подопечных Анвара Гатиятулина сейчас составляет пять матчей. В случае победы команда выйдет на первое место в Восточной конференции.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Трактор» выиграть шестой матч подряд и возглавить таблицу Востока КХЛ?»

После семи игр челябинская команда имеет в своём активе 13 очков, уступая в Восточной конференции только «Салавату Юлаеву» (14). Минское «Динамо» провело шесть матчей, в которых набрало шесть очков. Белорусский коллектив занимает восьмую строчку в Западной конференции. Возглавляет таблицу Запада московское «Динамо» (12).