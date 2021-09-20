Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов — лидер и идёт на рекорд, Хартли попал в десятку лучших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

1. Алексей Кудашов («Динамо» М)



2. Томи Лямся («Салават Юлаев»)



3. Лаури Марьямяки («Йокерит»)



4. Анвар Гатиятулин («Трактор»)



5. Илья Воробьёв («Металлург»)



6. Сергей Фёдоров (ЦСКА)



7. Валерий Брагин (СКА)



8. Борис Миронов («Спартак»)



9. Боб Хартли («Авангард»)



10. Андрей Скабелка («Локомотив»)



11. Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)



12. Дэвид Немировски («Торпедо»)



13. Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)



14. Айван Занатта («Куньлунь»)



15. Билл Питерс («Автомобилист»)



16. Олег Леонтьев («Нефтехимик»)



17. Андрей Разин («Северсталь»)



18. Юрий Михайлис («Барыс»)



19. Сергей Зубов («Динамо» Рига)



20. Александр Андриевский («Адмирал»)



21. Юрий Бабенко («Витязь»)



22. Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)



23. Андрей Мартемьянов («Сибирь»)



24. Владимир Воробьёв («Амур»)