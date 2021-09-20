Вайсфельд: позабавил эпизод, когда «Магнитка» проиграла Уфе, а все сразу подняли панику

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу первых матчей магнитогорского «Метталурга» и челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Сильный старт «Магнитки» и «Трактора»? Согласен. Меня позабавил эпизод, когда уральцы проиграли Уфе со счётом 2:7, а все сразу подняли панику. Дескать, всё пропало, что происходит? Да, случаются поражения с крупным счётом, но это хоккей, так бывает. «Магнитка» играет хорошо. Как раз на том уровне, который все от них ждут. Команда обладает большими ресурсами и имеет всё, чтобы бороться за трофей.
В «Тракторе» укрепили состав в межсезонье. Другой вопрос, что там опытные игроки, но серьёзного опыта борьбы за Кубок Гагарина у «Трактора», в отличие от той же «Магнитки», нет. Интересно посмотреть за игрой команды на более поздних стадиях.
Илья Воробьёв и Анвар Гатиятулин — опытные и сильные специалисты, поэтому нет ничего удивительного в том, что их команды находятся наверху турнирной таблицы», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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