Вайсфельд: да, СКА развивает молодёжь, но до какой степени и уровня они смогут её развить?

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу санкт-петербургского СКА.



«У СКА очень много молодёжи в составе, это хорошо. То, что они выбрали линию по развитию молодых хоккеистов, является положительным моментом. Другое дело, что если ты хочешь добиться результата, то взрослые игроки всё равно должны находиться на ведущих ролях.



Важно посмотреть, как сыграют опытные хоккеисты, в каком состоянии подойдут к плей-офф. Не зря же они подписали, например, Мэта Робинсона. Да, СКА развивает молодёжь, но до какой степени и уровня они смогут её развить? Надо ведь, чтобы люди всерьёз включились в борьбу за главный трофей», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.