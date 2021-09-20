Майе оформил хет-трик в матче «Адмирал» — «Металлург»
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Сейчас проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» встречается с магнитогорским «Металлургом». Игра проходит на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Нападающий гостей Филипп Майе оформил хет-трик в конце второго периода, сделав счёт 5:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
На 12-й минуте Денис Зернов открыл счёт в матче. Чуть меньше чем через 3 минуты Егор Яковлев закрепил преимущество, а в течение следующих 3 минут Филипп Майе оформил дубль и установил тем самым окончательный счёт первого периода — 4:0 в пользу «Металлурга». В конце первого отрезка встречи вратарь «Адмирала» Иван Налимов был заменён на Никиту Серебрякова.
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