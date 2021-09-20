«Металлург» — самый результативный клуб КХЛ. Команда Воробьёва забросила 36 шайб в 8 играх

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» в матче с «Адмиралом» одержал крупную победу со счётом 5:0. Подопечные Ильи Воробьева являются самой результативной командой в КХЛ. На их счету 36 заброшенных шайб в восьми играх.

В восьми играх регулярного первенства «Металлург» потерпел лишь одно поражение. У команды шесть побед в основное время и ещё одна — в овертайме. Коллектив из Магнитогорска занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, уступая лишь «Салавату Юлаеву», который также имеет 14 очков, однако провёл на одну игру меньше. В Западном дивизионе лидирует московское «Динамо», одержавшее в шести матчах шесть побед.