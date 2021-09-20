Олкинуора оформил второй шатаут за восемь игр КХЛ, повторив результат прошлого сезона

Финский голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:0). Вратарь оформил второй шатаут в нынешнем розыгрыше первенства, отразив все 40 бросков, что позволило ему повторить по этому показателю свой результат за весь предыдущий сезон.

В восьми играх регулярного первенства «Металлург» потерпел лишь одно поражение. У команды шесть побед в основное время и ещё одна — в овертайме. Коллектив из Магнитогорска занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, уступая лишь «Салавату Юлаеву», который также имеет 14 очков, однако провёл на одну игру меньше. В Западном дивизионе лидирует московское «Динамо», одержавшее в шести матчах шесть побед.