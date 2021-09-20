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Первый гол Майе в игре с «Адмиралом» переписали на Чибисова

Первый гол Майе в игре с «Адмиралом» переписали на Чибисова
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Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» в матче с «Адмиралом» одержал крупную победу со счётом 5:0. Гол «Магнитки», забитый на 16-й минуте, изначально был записан на 28-летнего Филиппа Майе, однако позже его переписали на Андрея Чибисова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В восьми играх регулярного первенства «Металлург» потерпел лишь одно поражение. У команды шесть побед в основное время и ещё одна — в овертайме. Коллектив из Магнитогорска занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, уступая лишь «Салавату Юлаеву», который также имеет 14 очков, однако провёл на одну игру меньше. В Западном дивизионе лидирует московское «Динамо», одержавшее в шести матчах шесть побед.

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