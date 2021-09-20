Форварды «Северстали» Шиксатдаров и Рассказов помещены в список отказов

Нападающие череповецкой «Северстали» Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов помещены в список отказов, сообщает официальный сайт клуба.



Ильдар Шиксатдаров перешёл в «Северсталь» в августе 2021 года в результате обмена с «Нефтехимиком». Взамен нижнекамский клуб получил Руслана Петрищева. Шиксатдаров провёл за череповецкую команду 4 матча, не набрав ни одного балла за результативность, с показателем полезности «-3».



Кирилл Рассказов подписал с клубом контракт в мае 2021 года. В трёх встречах нынешнего сезона он также не набрал ни одного балла за результативность с показателем полезности «-5». В сезоне-2020/2021 нападающий выступал за ХК «Амур».



Следующий матч «Северсталь» сыграет завтра, 21 сентября, дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».