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Форварды «Северстали» Шиксатдаров и Рассказов помещены в список отказов

Форварды «Северстали» Шиксатдаров и Рассказов помещены в список отказов
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Нападающие череповецкой «Северстали» Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов помещены в список отказов, сообщает официальный сайт клуба.

Ильдар Шиксатдаров перешёл в «Северсталь» в августе 2021 года в результате обмена с «Нефтехимиком». Взамен нижнекамский клуб получил Руслана Петрищева. Шиксатдаров провёл за череповецкую команду 4 матча, не набрав ни одного балла за результативность, с показателем полезности «-3».

Кирилл Рассказов подписал с клубом контракт в мае 2021 года. В трёх встречах нынешнего сезона он также не набрал ни одного балла за результативность с показателем полезности «-5». В сезоне-2020/2021 нападающий выступал за ХК «Амур».

Следующий матч «Северсталь» сыграет завтра, 21 сентября, дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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