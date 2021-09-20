Трэвис Зейджак объявил о завершении карьеры и подписал однодневный контракт с «Нью-Джерси»

Нападающий Трэвис Зейджак подписал однодневный контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», по окончании которого завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
«Я могу быть только благодарен за то, что подписал контракт с клубом и смогу завершить карьеру как игрок «Нью-Джерси».
Хочу поблагодарить организацию за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге в мире. Я должен сказать спасибо всем своим товарищам по команде, которые помогали мне на протяжении всей карьеры. Я буду бережно хранить все воспоминания и надеюсь, что повлиял на вашу жизнь так же, как вы положительно повлияли на мою.
Фанаты, вы — причина, по которой эта игра такая особенная, и я ухожу из хоккея зная, что я наслаждался каждым моментом, когда играл перед вами. «Нью-Джерси» — это то место, где моё сердце, мой дом, и я всегда это чувствовал», — цитирует Зейджака официальный сайт клуба.
Сообщается, что хоккеист станет консультантом клуба, а также будет заниматься развитием игроков и молодёжных инициатив.
36-летний канадец почти всю карьеру провёл в составе «Дэвилз», которые выбрали его на драфте 2004 года в первом раунде под общим 20-м номером. В прошлом сезоне он был обменян в «Айлендерс». Всего Зейджак провёл в НХЛ 1037 матчей и набрал 552 (203+349) очка.
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