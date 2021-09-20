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«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, с минимальным счётом обыграв «Куньлунь»

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, с минимальным счётом обыграв «Куньлунь»
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Новосибирская «Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Единственную шайбу во встрече на 28-й минуте забросил шведский форвард Антон Ведин. Голевую передачу отдали Алексей Кручинин и Денис Голубев.

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне (ранее обыгрывали «Торпедо» — 3:0), прервав серию из трёх безвыигрышных матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова уступили в пяти матчах: «Трактору» (2:3, ОТ), московскому «Динамо» (0:4), «Нефтехимику» (2:4), «Сибирь» (2:4), и второй раз московскому «Динамо» (4:5).

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Металлургом». Встреча пройдёт в среду, 22 сентября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск. «Куньлунь» в четверг, 23 сентября, дома примет «Амур». Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2021, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ведин (Кручинин, Голубев) – 27:29' (5x5)
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