Калюжный: включая игры «Динамо», ты ждёшь, что покажет Шипачёв. Это настоящее наслаждение!

Бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Калюжный поделился мнением об игре команды в новом сезоне КХЛ.



«Состав у команды интересный, а наибольший интерес у меня вызывает Алексей Кудашов, ведь мы вместе провели в «Динамо» много сезонов. То, что сейчас у бело-голубых такой старт сезона, и то, что у Алексея Николаевича получается, безусловно, радует. Сейчас провели сложный выезд, и не сказать, что в домашней серии где-то повезло, ведь матчи показывают, что команда играет.



Это, безусловно, тот хоккей, который Кудашов будет ставить, который команда будет показывать. Честно говоря, в начале сезона я не предполагал, что «Динамо» уже в этом году будет бороться. Мне казалось, понадобится несколько сезонов, чтобы команда созрела к тому, чтобы выходить в финал конференции, и это было бы её максимумом, но сейчас на это у меня абсолютно другой взгляд.



Игра Вадима Шипачёва? По-моему, Максим Сушинский сказал, а я повторюсь – в лиге нет Ковальчука, Мозякин закончил, и сейчас, когда ты включаешь игры «Динамо», то ты подсознательно ждёшь, что же покажет Шипачёв, что ты увидишь. Это самое настоящее наслаждение! Первые три матча, когда он просто творил и продолжает творить, такой хоккей сейчас редко увидишь, когда переключаешься с матча на матч», – цитирует Калюжного официальный сайт «Динамо».