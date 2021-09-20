Кручинин: «Сибири» нужны очки как воздух, мы упустили уже слишком много игр

Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (1:0).



«Стал ли смотреть на игру по-другому после нескольких матчей в запасе? Бывают разные причины, почему ты сидишь на трибуне. И игры по-разному воспринимаешь. Но на самом деле тяжеловато было сидеть, смотреть. Команда проигрывала, не очень получалось играть, и, конечно, была нервозность. И тяжело было. Не скажу, что мне это понравилось.



Сегодня выходил с мыслью, что нужно играть в тело? Когда выходишь после долгой паузы, чтобы войти в игру, требуется где-то столкнуться. Плюс, если тренерский штаб это требует, это надо выполнять, если хочешь зацепиться за состав. Только так выгрызать себе доверие. Была задача с первых минут выйти и попробовать повтыкаться.



Почему низовой характер матча? «Куньлунь» тоже несколько матчей подряд проиграл, и когда проигрываешь из игры в игру на креативный хоккей ссылаться тяжеловато. Поэтому была нервозность и у них, и у нас. Задача была любой ценой заработать два очка. И когда мы забили гол, все мысли было только бы не пропустить. Поэтому получилось не очень результативно сегодня.



Не было ощущения, что минимальное преимущество утечёт? Я об этом и говорю. Появляется нервозность. Счёт 1:0, один гол, любой момент. У них в конце была штанга. Микромоменты могут отделять тебя от одного очка, от двух, от поражения. Очки нужны как воздух. Слишком много игр уже упустили. Сейчас нужно любыми путями зарабатывать очки, чтобы подниматься в таблице.



Матч с «Куньлунем» для меня принципиальный? Да нет, на самом деле я не так много провёл времени в «Куньлуне», чтобы какая-то принципиальность была. Уже даже с «Трактором» не особо принципиальные матчи получаются. Время идёт, вроде кажется, что недавно было, а на самом деле три-четыре года назад. И уже нет какой-то принципиальности. Думаешь о своей игре, чтобы зацепиться за место в составе», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.