19-летний голкипер минского «Динамо» Колосов — в топ-4 вратарей лиги по отражённым броскам

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов провёл матч на ноль с челябинским «Трактором» (5:0).



Этот шат-аут стал первым для 19-летнего вратаря в нынешнем сезоне, а также вторым за всё время выступлений в Континентальной хоккейной лиге.



Колосов отразил 31 бросок. В первом периоде он парировал 8 бросков, во втором – 11, в третьем – 12.



Голкипер вышел на четвёртое место среди всех вратарей лиги по проценту отражённых бросков — 94,7%. Первое место по данному показателю занимает Ларс Юханссон (СКА) — 96,8%, второй — Юха Метсола («Салават Юлаев») — 96,4%, третий — Иван Федотов (ЦСКА) — 94,8%.



По коэффициенту надёжности Колосов расположился на пятом месте, пропуская в средней 1,61 шайбу за игру. Лидирует по данному показателю также Ларс Юханссон — 0,7 шайбы за игру.



В нынешнем сезоне Колосов провёл пять матчей, выиграв в трёх из них.