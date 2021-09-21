Голкипер сборной Китая: хотелось бы выиграть несколько матчей на Олимпийских играх

Голкипер клуба Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» и сборной Китая Кимберли Ньюэлл поделилась мнением о перспективах выступления на Олимпиаде-2022.



«Что станет успешным результатом на Олимпиаде? Какой сложный вопрос! На данном этапе мы не знаем уровень наших способностей. Мы даже не знаем, кто именно образует сборную Китая на Олимпиаде. Как я уже говорила ранее, сейчас нам важно понять наш потенциал и те моменты, в которых мы должны улучшиться до Олимпиады. Когда придёт подобное понимание, тогда уже и будем задумываться о выступлении на турнире. Но, конечно, хотелось бы выиграть несколько матчей. Это стало бы огромным достижением для страны. Если мы хорошо проявим себя как команда, тогда я уже буду счастлива. Нам нужно показать своё лучшее выступление, больше не о чем просить.



Да, все хотят видеть итоговый результат, но, если ты думаешь только о результате, ты никогда его не добьёшься. Спортсмен в первую очередь обязан думать о процессе. А процесс — это следующая тренировка, следующая игра. В моём случае это следующий бросок по воротам. Я всегда говорю себе — концентрируйся только на следующем броске. Не думай о победе в матче, в периоде или пропущенной шайбе. Нужно концентрироваться на следующем броске, это главная задача для вратаря. И я всегда себе об этом говорю. Если думаешь о правильных вещах, всё остальное решается само собой», — сказала Ньюэлл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.