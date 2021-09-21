Ньюэлл — об уровне сборной России: вы точно входите в топ-4 в мире. Это заметно на льду

Голкипер клуба Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» и сборной Китая Кимберли Ньюэлл порассуждала о силе национальных сборных.



«Конечно, сборные Канады и США доминируют в женском хоккее. Сейчас ещё Финляндия стала здорово играть. При этом сборная России держится в топе. Мне кажется, что ваша страна хорошо поработала над развитием женского хоккея. Я не помню всего продвижения вашей команды, но сейчас вы точно входите в топ-4. И это заметно на льду.



Если говорить о сборной Китая, то у нас однозначно есть потенциал. Весь вопрос в том, как мы сумеем его реализовать. Для нас это большой вызов, и следующие полгода станут очень важными для построения команды. В Пекине мы можем оказаться как в топе сборных, так и на дне турнирной таблицы. Это будет марафон, а игры на старте сезона ЖХЛ должны нам помочь определить уровень, на котором мы сейчас находимся. Российские игроки обладают высоким уровнем, и матчи с ними помогут нам оценить своё состояние относительно вашей сборной», — сказала Ньюэлл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.