Шалунов забросил одну шайбу в восьми матчах за «Локомотив»

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов не сумел набрать результативных баллов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом» (1:4).
28-летний форвард провёл на льду 19 минут и 38 секунд, нанеся четыре броска по воротам.
Шалунов забросил всего одну шайбу за «Локомотив» в восьми матчах нынешнего сезона. Всего на его счету 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «+3».
Напомним, летом Шалунов перешёл в «Локомотив» из ЦСКА, подписав соглашение сроком на три года. В контракте игрока присутствует пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.
В следующей игре ярославцы встретятся с подмосковным «Витязем». Матч состоится в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.
- 20 сентября 2021
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