Бровкин: «Ак Барсу» тяжело даются голы. Дожали «Витязь» за счёт характера и воли к победе

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Быстрая игра. Много удалений, конечно, было, но хорошо, что выиграли.



Дебютная шайба в КХЛ? Саня Бурмистров хорошую работу провёл. Втащил шайбу в зону, отдал пас, а я бросил и забил. За счёт чего удалось дожать соперника? Нам сейчас тяжело даются голы. За счёт характера, воли к победе.



Попадание в первую команду воодушевляет? Да, конечно. Спасибо тренерам за шанс проявить себя. В каждом матче выходишь играть только на победу. Два результативных действия за три игры? Выполняю тренерскую установку, удаётся набирать очки», — приводит слова Бровкина официальный сайт «Ак Барса».