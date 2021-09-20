Бровкин: «Ак Барсу» тяжело даются голы. Дожали «Витязь» за счёт характера и воли к победе
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Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Быстрая игра. Много удалений, конечно, было, но хорошо, что выиграли.
Дебютная шайба в КХЛ? Саня Бурмистров хорошую работу провёл. Втащил шайбу в зону, отдал пас, а я бросил и забил. За счёт чего удалось дожать соперника? Нам сейчас тяжело даются голы. За счёт характера, воли к победе.
Попадание в первую команду воодушевляет? Да, конечно. Спасибо тренерам за шанс проявить себя. В каждом матче выходишь играть только на победу. Два результативных действия за три игры? Выполняю тренерскую установку, удаётся набирать очки», — приводит слова Бровкина официальный сайт «Ак Барса».
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