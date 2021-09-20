Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка высказался после поражения от «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Комментировать особо нечего. Я очень разочарован тем, что мы показали. У меня нет комментария. В атаке у нас не первый матч есть хорошие возможности. Мы бросили в сторону ворот более 60 раз, но даже 30 раз не попали в створ. Сегодня была командная работа в обороне не на высоком уровне. Никулин не виноват в пропущенной шайбе. Я жалею, что он не сыграл больше, но мы проигрывали 0:2 к концу первого периода», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.



В следующей игре ярославцы встретятся с подмосковным «Витязем». Матч состоится в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.