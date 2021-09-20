Марьямяки: «Йокерит» 55 минут играл очень хорошо. Думаю, так и нужно продолжать

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (4:1).



«Если сравнивать с предыдущими матчами, то сегодня мы играли лучше. Я думаю, так и нужно продолжать. Мы сегодня 55 минут играли очень хорошо. В третьем периоде хорошо играли в меньшинстве. Линдбеку большое спасибо за матч. Я думаю, что сегодня «Локомотив» играл гораздо лучше, чем в Хельсинки», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.



Клуб из Хельсинки одержал седьмую победу подряд, выйдя на первое место Западной конференции. В следующем матче «Йокерит» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Встреча состоится в среду, 22 сентября.