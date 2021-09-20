Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты в Северной Америке
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Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты, проживающие в Северной Америке, для работы на матчах НХЛ.
Основные требования к кандидатам: свободное владение английским языком, интерес к хоккею, информированность в хоккейных событиях, наличие навыков грамотной устной и письменной речи.
Предложения и пожелания направлять по электронному адресу: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru
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