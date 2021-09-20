Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты в Северной Америке

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты в Северной Америке

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты, проживающие в Северной Америке, для работы на матчах НХЛ.

Основные требования к кандидатам: свободное владение английским языком, интерес к хоккею, информированность в хоккейных событиях, наличие навыков грамотной устной и письменной речи.

Предложения и пожелания направлять по электронному адресу: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021