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Гурьянов — о Радулове: постоянно что-то кричит и всех заряжает. Настоящий профессионал

Гурьянов — о Радулове: постоянно что-то кричит и всех заряжает. Настоящий профессионал
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Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал о тренировках и играх его российского одноклубника Александра Радулова.

«Радулов не только на раскатке или в игре такой заряженный, он и на тренировках такой каждый день. Постоянно что-то кричит и реально всех вокруг заряжает. Он просто человек такой, и от этого одни плюсы. Смотришь на него и думаешь: «Вот это да! Вот это желание у человека».

Он настоящий профессионал, везде подскажет. И я не только про лёд говорю, но и про простую жизнь. Если есть какой-то вопрос, он всегда поддержит, посоветует, подскажет. После игры возвращаемся, и если на следующий день нет нового матча, то он в зал идёт для себя. Блинов навешает себе и делает приседы, пресс, жим лёжа.

Человек — профессионал, и хоккей у него в крови. И по нему это видно сразу», — сказал Гурьянов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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