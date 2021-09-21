Проспект «Коламбуса» — о броске Чинахова: подобного не видел, это как смотреть на Овечкина

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Данн поделился мнением о броске российского форварда клуба Егора Чинахова.



«Я, конечно, не так много поиграл в НХЛ, но никогда не видел ничего подобного. Даже близко ничего не стоит. Должно быть, это как смотреть на Овечкина. Шайба отрывается от клюшки, и ты ждёшь, что это будет гол», — приводит слова Данна The Athletic.



Чинахов забросил шесть шайб в трёх матчах тренировочного лагеря — в дебютной игре Егор поразил ворота «Торонто» (4:3 ОТ), затем оформил дубль в игре с «Далласом» (4:3), а также хет-трик во встрече с «Детройтом» (7:3).



Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.