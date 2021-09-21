«Аризона» вернула логотип в виде койота с клюшкой, а также представила гостевую форму

«Аризона» представила новый логотип в виде койота с клюшкой.



Как сообщает официальный сайт клуба, прежний логотип, который использовался с 2003 года, будет иметь статус альтернативного. С ним «Аризона» проведёт 8 домашних матчей в сезоне-2021/2022. Также клуб представил гостевую форму.



«Мы очень рады запустить этот ребрендинг, который подчеркнёт, что «Койотс» — динамичная, энергичная и ценящая историю организация. Как всегда, мы прислушались к мнению наших преданных болельщиков, и их любовь к стилю качина, их желание вернуться к нему на постоянной основе произвели на нас впечатление. Нам было легко принять такое решение, и мы очень гордимся, что наша эмблема и форма станут одними из лучших в лиге», — заявил президент клуба Хавьер Гутьеррес.

Ранее «Аризона» выступала в форме с эмблемой в стиле качина с 1996 по 2003 год. Также эмблема была представлена на ограниченной серии в 2015 году. В стиле качина был оформлен третий комплект «Аризоны» в 2018 году, а также прошлого сезона.