Форвард «Бостона» Холл: мою карьеру не назовёшь образцовой для первого номера драфта НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Тейлор Холл прокомментировал предстоящий сезон.
«Мою карьеру никак не назовёшь образцовой для первого номера драфта, не так я себе её представлял 11 лет назад, но у жизни свои планы.
Я прошёл через многое, были взлёты, были падения. Был «Харт Трофи», но я выиграл всего один раунд в плей-офф. Никто не знает, каким будет окончание моей карьеры. У меня ещё есть время, чтобы завоевать Кубок Стэнли, добиться успеха в плей-офф, к чему я всегда стремился.
Я сосредоточен на том, как мне проявить свои лучшие качества и помочь команде выиграть трофей. На данном этапе главным для меня является моя карьера. У меня ещё достаточно времени. Я очень сильно уважаю партнёров по команде, но внутри всегда есть конкуренция. Основной левый крайний форвард на данный момент – Брэд Маршан. И я сделаю всё, чтобы играть не хуже.
Мне ещё 29 лет. Я понимаю, что в последние годы не был похож на себя, не таким игроком я себя представляю. Надеюсь, что в следующих сезонах сыграю намного лучше», — цитирует Холла официальный сайт НХЛ.
Напомним, Холл был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2010 года клубом «Эдмонтон Ойлерз». Летом 29-летний форвард продлил контракт с «Бостоном» на четыре года.
- 21 сентября 2021
-
12:51
-
12:27
-
12:14
-
11:44
-
11:11
-
10:39
-
10:21
-
10:01
-
09:46
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
00:00
- 20 сентября 2021
-
23:52
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:48
-
22:42
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
19:45