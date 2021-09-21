Форвард «Бостона» Холл: мою карьеру не назовёшь образцовой для первого номера драфта НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Тейлор Холл прокомментировал предстоящий сезон.



«Мою карьеру никак не назовёшь образцовой для первого номера драфта, не так я себе её представлял 11 лет назад, но у жизни свои планы.



Я прошёл через многое, были взлёты, были падения. Был «Харт Трофи», но я выиграл всего один раунд в плей-офф. Никто не знает, каким будет окончание моей карьеры. У меня ещё есть время, чтобы завоевать Кубок Стэнли, добиться успеха в плей-офф, к чему я всегда стремился.



Я сосредоточен на том, как мне проявить свои лучшие качества и помочь команде выиграть трофей. На данном этапе главным для меня является моя карьера. У меня ещё достаточно времени. Я очень сильно уважаю партнёров по команде, но внутри всегда есть конкуренция. Основной левый крайний форвард на данный момент – Брэд Маршан. И я сделаю всё, чтобы играть не хуже.



Мне ещё 29 лет. Я понимаю, что в последние годы не был похож на себя, не таким игроком я себя представляю. Надеюсь, что в следующих сезонах сыграю намного лучше», — цитирует Холла официальный сайт НХЛ.



Напомним, Холл был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2010 года клубом «Эдмонтон Ойлерз». Летом 29-летний форвард продлил контракт с «Бостоном» на четыре года.