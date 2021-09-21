«Эдмонтон» выведет из обращения номер Кевина Лоу, с которым клуб выиграл 5 Кубков Стэнли

«Эдмонтон» выведет из обращения 4-й номер бывшего защитника команды Кевина Лоу, в настоящий момент занимающего должность вице-президента клуба.



Как сообщает официальный сайт «Ойлерз», церемония состоится 5 ноября перед матчем с «Рейнджерс». Лоу становился обладателем Кубка Стэнли в составе обеих команд (1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годы – с «Эдмонтоном», 1994 – с «Рейнджерс»). Он станет восьмым игроком «нефтяников», чей номер выведен из обращения. Ранее клуб закрепил номера за Элом Хэмилтоном (3), Полом Коффи (7), Гленном Андерсоном (9), Марком Мессье (11), Яри Курри (17), Грантом Фюром (31) и Уэйном Гретцки (99).



Лоу сыграл в НХЛ 1254 матча, набрав 431 (84+347) балл. В 214 играх в плей-офф он сумел набрать 58 (10+48) результативных очков. В 2020 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.