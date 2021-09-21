«Амур» и Воробьёв не могут договориться о компенсации. Тренер ходит в офис с 9 до 18 часов

«Амур» не может договориться с главным тренером клуба Владимиром Воробьёвым о выплате компенсации за расторжение контракта, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Он числится главным тренером и ходит в офис с 9 до 18 часов. С официального сайта «Амура» пропали профили помощников Владимира Воробьёва – Игоря Петрова и Александра Завьялова. Ранее хабаровчане объявили о расторжении контрактов с обоими специалистами. Старшим тренером стал Михаил Кравец, помощником главного тренера – Александр Прокопьев. Они выведут команду на матч со СКА.



Главный тренер «Амура» Владимира Воробьёв находится в Хабаровске, где посещает офис в формате режима полноценного рабочего дня с 9 до 18 часов. Стороны по-прежнему не могут договориться о выплате компенсации, а в том случае, если Воробьёв не будет появляться на работе, ему могут засчитать прогулы и уволить по статье.



«Амур» сегодня, 21 сентября, сыграет в гостях со СКА. Начало — в 19:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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