Стало известно, как будет выглядеть логотип ЧМ-2023, который пройдёт в Санкт-Петербурге
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Сегодня, 21 сентября, был представлен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
В презентации приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг, а также специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
Напомним, игры турнира примет новый стадион — спортивно-концертный комплекс «Петербургский», который будет достроен к началу чемпионата. Вместимость арены составит 21,5 тыс. человек. Также матчи ЧМ-2023 пройдут в «Ледовом дворце».
Также в 2023 году в Омске и Новосибирске состоится молодёжный чемпионат мира.
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