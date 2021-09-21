Стало известно, как будет выглядеть логотип ЧМ-2023, который пройдёт в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 сентября, был представлен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.



В презентации приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг, а также специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Напомним, игры турнира примет новый стадион — спортивно-концертный комплекс «Петербургский», который будет достроен к началу чемпионата. Вместимость арены составит 21,5 тыс. человек. Также матчи ЧМ-2023 пройдут в «Ледовом дворце».



Также в 2023 году в Омске и Новосибирске состоится молодёжный чемпионат мира.