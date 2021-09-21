Р. Ротенберг — о ЧМ-2023 в России: это мечта и большой вызов для нас

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о чемпионате мира — 2023, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«В первую очередь хочу поблагодарить Рене Фазеля и Международную федерацию хоккея, город Санкт-Петербург за их поддержку, которую они оказывают хоккею. Эта самая поддержка как раз и помогла добиться получения права проведения чемпионата мира в 2023 году. Была проделана огромная работа всей нашей хоккейной семьёй. Это и наши болельщики, которых я хочу поблагодарить, и наши ветераны. Мы все знаем великую историю нашего хоккея и нашу связь поколений.
Организация чемпионата мира — большой вызов для всех нас. Мы имеем серьёзный опыт в проведении крупных мероприятий, и ЧМ-2016 прошёл на очень высоком уровне. Всем нравилось быть в Санкт-Петербурге и здесь увидеть хоккей и болельщиков из разных стран. Все очень высоко оценили нашу организацию, и мы получили самую высокую оценку во всех отчётах. Поэтому мы и получили право на ЧМ-2023. Это мечта для нас и серьёзный вызов. Мы планируем провести турнир ещё лучше, чем провели в 2016 году», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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