Буре: от лица ФХР могу сказать, что мы готовы к двум сценариям по Олимпиаде-2022

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре прокомментировал участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.



«Как сказал президент ИИХФ Рене Фазель, окончательное решение по участию хоккеистов НХЛ в Олимпиаде будет принято 10 января, но от лица ФХР могу сказать, что мы готовы к двум сценариям — если приедут профессионалы и если нет.



Если приезжают профессионалы, то все будут в равных условиях, я сам через это проходил. Команда собирается буквально за несколько дней, приезжают те ребята, которые хотят играть за страну, а не за тренера или ещё кого-то. Настоящие патриоты, которые хотят играть за страну.



Если профессионалы не приезжают — то ФХР уже на протяжении четырёх лет готовит ребят, которые играют здесь. Есть и программа «Красная машина», проводят много сборов, соревнований. Федерация начала готовиться четыре года назад — как выиграли последние золотые медали, на следующий день сразу началась подготовка. Федерация делает всё возможное», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).