Фазель: мне было важно провести свой последний конгресс именно в Санкт-Петербурге

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о важности проведения последнего конгресса в качестве главы Международной федерации хоккея в Санкт-Петербурге.



«Дорогие друзья и подруги (на русском). Я очень рад находиться здесь, в Санкт-Петербурге. Очень люблю этот город. Не спрашивайте почему. Не могу не вспомнить, как я здесь был в 1983 году. Тогда город ещё назывался Ленинградом. Проезжая по шоссе и смотря на свет этого города, я подумал, что испытываю особенные чувства, возвращаясь сюда.



Очень рад, что можем провести чемпионат мира в этом городе на новой арене. Помню, в 2000 году президент Владимир Путин открывал чемпионат мира на новом стадионе. Это же произойдёт и в 2023 году. Эта арена превзойдёт предыдущую по величию. Уверен, что это будущее хоккея. В Санкт-Петербурге проживают настоящие фанаты и любители этого вида спорта.



В 2023 году российская команда наконец-то сможет выступать под своими флагом и именем. Мы сможем ощутить величественную атмосферу благодаря этому прекрасному событию. Также в 2023 году Новосибирск и Омск будут принимать молодёжный чемпионат мира. С нетерпением жду этого. Для нас это тоже очень важное мероприятие. Слава богу, что вы знаете, как организовывать подобные мероприятия, и умеете это делать.



Приятно видеть моего друга Владимира Юрзинова. Мы многое вместе пережили. И я уверен, что проведение чемпионата мира в надёжных руках. Также скоро в Петербурге состоится мой последний конгресс в качестве президента ИИХФ. Для меня было очень важно приехать именно сюда и провести его в Санкт-Петербурге. Дальше мы с вами увидимся здесь уже в 2023 году, но до этого вам предстоит навестить соседнюю Финляндию, куда добраться петербуржцам будет очень просто», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.