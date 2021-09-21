Р. Ротенберг — о логотипе ЧМ-2023: здесь русский авангард, характер и вся наша культура

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о логотипе чемпионата мира по хоккею 2023 года.
«У нас очень креативные дизайнеры. Перечислять все варианты логотипа, которые у нас были, не имеет смысла. Думаю, всем понравился итоговый вариант. Здесь и русский авангард, и русский характер, и вся наша культура. Уместить всё это в одном логотипе непросто, но наши дизайнеры хорошо постарались.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк добавил: «Для нас этот чемпионат не первый. Медведя мы уже использовали, теперь вернулись к человеку. Россию всегда представляют как медведя. У нас же на логотипе хоккеист, который со своим орудием готов принять бой на чемпионате мира», — передаёт слова Ротенберга и Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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