Стал известен состав ЦСКА на матч с «Барысом». Гуськов переведён в четвёртое звено
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Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА:
Рейдеборн (Федотов);
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Валльмарк — Григоренко;
Сведберг — Гилмор, Плотников — Андронов — Окулов;
Дальбек — Сергеев, Юртайкин — Мингачёв — Сошников;
Луговяк — Макаров, Гуськов — Соркин — Хулапов.
Напомним, 14 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 1:0, 5:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса. Армейцы в ходе матча выигрывали со счётом 2:0, но в пятом периоде пропустили пять шайб, ответив на них только одним голом.
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