Стал известен состав ЦСКА на матч с «Барысом». Гуськов переведён в четвёртое звено

Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.



ЦСКА:



Рейдеборн (Федотов);

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Валльмарк — Григоренко;

Сведберг — Гилмор, Плотников — Андронов — Окулов;

Дальбек — Сергеев, Юртайкин — Мингачёв — Сошников;

Луговяк — Макаров, Гуськов — Соркин — Хулапов.

Напомним, 14 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 1:0, 5:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса. Армейцы в ходе матча выигрывали со счётом 2:0, но в пятом периоде пропустили пять шайб, ответив на них только одним голом.