Президент «Торонто»: я родился в 1969-м и не видел здесь Кубка Стэнли
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Президент клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахан высказался о том факте, что команда не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года.
«Не хочется говорить конкретно о себе, но я родился в 1969 году. Вы видели здесь Кубок Стэнли, а я — нет. Целое поколение людей не выигрывало. И это ощущается. Это меня беспокоит. В то же время искренне верю, что нужно сосредоточиться на поставленной задаче и не терять её.
Оценки этой команде даст только плей-офф. Но мы должны понимать, что плей-офф начинается с отличного межсезонья, с отличного тренировочного лагеря, с отличного регулярного чемпионата. Если закрыть на это глаза, у нас будут проблемы в будущем», — приводит слова президента «Мэйпл Лифс» The Toronto Sun.
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