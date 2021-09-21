Вадим Шипачёв вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории московского «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с рижскими одноклубниками. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 4-й минуте Станислав Галиев вывел москвичей вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Вадим Шипачёв. Это позволило ему набрать 238-е очко за «Динамо» и войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории бело-голубых, превзойдя результат Александра Голикова (237).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 14 сентября капитан и нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, кому удалось набрать 750 очков в матчах КХЛ. Это произошло во встрече с «Адмиралом» (5:3).
Первое место в списке игроков по очкам занимает Сергей Мозякин, который в итоге набрал 928 результативных баллов, выступая за «Атлант» и магнитогорский «Металлург».
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