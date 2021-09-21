Якупов за период матча со «Спартаком» набрал столько очков, сколько за семь встреч сезона

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» встречается со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Боба Хартли.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 4-й минуте Наиль Якупов ворвался в зону красно-белых, объехал Алексея Красикова и отдал потрясающий пас на Николая Прохоркина, который отправил шайбу в уже пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 14-й минуте Наиль Якупов в суматохе перед воротами первый успел на добивание и забил второй гол в ворота «Спартака».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Якупов за один период набрал столько же очков, сколько за семь предыдущих матчей текущего сезона. До этого форвард набрал два очка за результативные передачи.