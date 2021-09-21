«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Северстали»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Первую шайбу за 37-й минуте матча забросил эстонский нападающий Роберт Рооба. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Даниил Вовченко. На 57-й минуте Теэму Хартикайнен сравнял счёт. Спустя минуту Владислав Кодола вновь вывел череповчан вперёд.

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Таким образом, «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне. В предыдущих семи встречах уфимцы одержали победы.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Северсталь» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 23 сентября.