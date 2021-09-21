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«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Северстали»

«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Северстали»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2021, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рооба (Кодола, Вовченко) – 36:56' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Тихонов, Гранлунд) – 56:50' (5x4)   2:1 Кодола – 58:13' (5x5)

Первую шайбу за 37-й минуте матча забросил эстонский нападающий Роберт Рооба. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Даниил Вовченко. На 57-й минуте Теэму Хартикайнен сравнял счёт. Спустя минуту Владислав Кодола вновь вывел череповчан вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне. В предыдущих семи встречах уфимцы одержали победы.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Северсталь» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 23 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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