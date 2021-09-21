Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, уверенно обыграв рижских одноклубников

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 4-й минуте Станислав Галиев, реализовав численное большинство с передачи Вадима Шипачёва, вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт после паса Эмиля Пуарье. На 46-й минуте Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд. На 52-й минуте Вадим Шипачёв укрепил преимущество москвичей. Ещё одну шайбу забросил Иван Игумнов с передачи Владислава Михайлова.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи». Рижане в Череповце встретятся с «Северсталью». Обе встречи пройдут 23 сентября.