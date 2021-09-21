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Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, уверенно обыграв рижских одноклубников

Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд, уверенно обыграв рижских одноклубников
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Галиев (Шипачёв) – 03:26' (5x4)   1:1 Елисеев (Пуарье) – 16:03' (5x5)   2:1 Рашевский – 45:46' (5x5)   3:1 Шипачёв (Клинкхаммер, Войнов) – 51:43' (5x4)   4:1 Игумнов (Михайлов) – 54:53' (5x5)

На 4-й минуте Станислав Галиев, реализовав численное большинство с передачи Вадима Шипачёва, вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт после паса Эмиля Пуарье. На 46-й минуте Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд. На 52-й минуте Вадим Шипачёв укрепил преимущество москвичей. Ещё одну шайбу забросил Иван Игумнов с передачи Владислава Михайлова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи». Рижане в Череповце встретятся с «Северсталью». Обе встречи пройдут 23 сентября.

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