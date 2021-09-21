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С. Фёдоров — о матче с «Барысом»: игра шла до гола, всё смотрелось динамично

С. Фёдоров — о матче с «Барысом»: игра шла до гола, всё смотрелось динамично
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 ОТ).

«Очень напряжённая игра, обе команды играли на очень высоких скоростях. Игра шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах. Обе команды здорово играли с шайбой, защитникам было сложно обороняться. Всё это смотрелось динамично. Считаю, что «Барыс» — отличная команда, которая умеет и любит играть с шайбой. Нам удалось стабилизировать определённый отрезок игры, но несколько раз не вовремя удалились. Это нарушило наш ритм движения. Не всегда удаётся выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1. Обе команды показали хороший интенсивный хоккей, было много угроз воротам, отлично сыграли вратари. Хороший матч, мне очень понравилась эта игра», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

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